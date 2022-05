"Cosa accadrebbe in ogni altra nazione libera al mondo": Guido Crosetto fa a pezzi la magistratura (Di mercoledì 18 maggio 2022) Guido Crosetto non usa giri di parole. Come sempre è diretto e chiaro. E così questa volta usa la sua schiettezza per parlare del nuovo libro di Matteo Renzi, Il Mostro. Nel volume l'ex premier parla di tutto e soprattutto delle trame che hanno legato in questi anni il percorso politico del Paese con quello della magistratura. Crosetto, dopo aver iniziato la lettura, su Twitter ha affermato: "Ieri sera ho iniziato a leggere il libro di Matteo Renzi .In qualunque altra libera nazione al mondo, un libro con questi contenuti susciterebbe scandalo ma soprattutto reazioni istituzionali". L'imprenditore, come riporta il Tempo, ha un desiderio preciso: "Spero che qualcuno ne regali una copia al presidente del Csm". E infatti, presentando il suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022)non usa giri di parole. Come sempre è diretto e chiaro. E così questa volta usa la sua schiettezza per parlare del nuovo libro di Matteo Renzi, Il Mostro. Nel volume l'ex premier parla di tutto e soprattutto delle trame che hanno legato in questi anni il percorso politico del Paese con quello della, dopo aver iniziato la lettura, su Twitter ha affermato: "Ieri sera ho iniziato a leggere il libro di Matteo Renzi .In qualunqueal, un libro con questi contenuti susciterebbe scandalo ma soprattutto reazioni istituzionali". L'imprenditore, come riporta il Tempo, ha un desiderio preciso: "Spero che qualcuno ne regali una copia al presidente del Csm". E infatti, presentando il suo ...

Advertising

Libero_official : Guido Crosetto fa a pezzi la magistratura: 'Cosa accadrebbe in ogni altra nazione al mondo' - Erica57057397 : @a_meluzzi In alcuni programmi della tv italiana (in cui purtroppo lei era presente), hanno parlato apertamente di… - utopianluv : RT @fastidiopessimo: Come sarebbe il mondo se potessimo mettere i #novax da una parte e i #sivax da un'altra parte senza che possano avere… - Spacettf : RT @byoblu: Che cosa accadrebbe in caso di un #blackout energetico? Uno scenario che si è storicamente già verificato anche nei paesi “svil… - fastidiopessimo : Come sarebbe il mondo se potessimo mettere i #novax da una parte e i #sivax da un'altra parte senza che possano ave… -