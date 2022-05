(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilpensa a Patrikse dovesse cedere. L’attaccante, protagonista con il Bayer Leverkusen potrebbe vestire l’azzurro. Il mercato sta per cominciare e si sono già intensificati i rumors intorno a Victor. Il forte numero 9 di Lagos, è nel mirino di almeno due club della Premier League inglese: il Manchester United (in pole position) e l’Arsenal, più defilato il Newcastle dei sauditi. De Lauretiis e Spalletti stanno lavorando per la prossima stagione, nella quale ci sarà anche il ritorno in Champions legaue del club azzurro dopo due anni di assenza. Il patron delperha già fissato la base d’asta per i potenziali compratori : 100 milioni tondi. Il mercato dei bomber si annuncia scoppiettante e la cifra non ha spaventato soprattutto il ...

Corriere: Napoli, idea Schick se parte Osimhen: Giuntoli valuta altri tre nomi

Dopo il saluto del Maradona a Lorenzo Insigne nel match contro il Genoa (3 - 0), ilaffronterà lo Spezia all'ultima giornata. La squadra di Spalletti chiude al terzo posto, tornando così in Champions League ma con il rammarico dello scudetto, obiettivo per il quale gli azzurri ......inevitabilmente non farà sconti come evidenziato anche dall'ad Carnevali ai microfoni del '... centravanti che era stato accostato all'Inter ma anche al: 'E' un centravanti giovane, che ... Napoli e i Campi Flegrei, mitologie del mare Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla possibile cessione dell'attaccante del Napoli, Victor Osimhen: "Osimhen è in vetrina perché brilla, se ne sono accorti in Inghilterra, piace a diversi c ...Il Napoli di Aurelio De Laurentiis si sta preparando al meglio per la stagione estiva del calciomercato. L'obiettivo è quello di farsi trovare preparati Non solo Scamacca, Aurelio De Laurentiis sarebb ...