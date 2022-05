Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano recupera a +0,15%, sotto pressione Mediobanca: Svetta Prysmian. Rendimento del 10 anni Italia sale al… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: La Borsa di Milano, dopo un avvio positivo, si appiattisce così come il resto delle Piazze europee che guardano al con… - Gazzettadmilano : La Borsa di Milano, dopo un avvio positivo, si appiattisce così come il resto delle Piazze europee che guardano al… - padovesi58a : Borsa: Milano e Europa piatte, il gas sale oltre 96 euro - ForexOnlineMeIt : Borsa: Milano e Europa piatte, il gas sale oltre 96 #euro - Tiscali Notizie -

Ladi, così come il resto dei listini europei, tenta la risalita. Il Ftse Mib a lungo sulla sulla parità , sale dello 0,15% a 24.332 punti. Lo spread resta nell'area dei 190 punti con il ...Sosta sulla parità ladi, con il FTSE MIB che si attesta a 24.313 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All - Share , con le quotazioni che si posizionano a 26.545 punti.MILANO, 18 MAG - La Borsa di Milano, così come il resto dei listini europei, tenta la risalita. Il Ftse Mib a lungo sulla sulla parità , sale dello 0,15% a 24.332 punti. Lo spread resta nell'area dei ...(Teleborsa) - Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, in una seduta priva di grandi spunti e in cui g ...