Bir Zamanlar Çukurova, sarà questa la soap turca estiva di Canale 5? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Continua il mistero su cosa andrà in onda al posto di Brave an Beautiful. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di mercoledì 18 maggio 2022) Continua il mistero su cosa andrà in onda al posto di Brave an Beautiful. Tvserial.it.

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ButPink8 : #BirZamanlarÇukurova Bir Zamanlar una serie in cui partendo da una semplice dualità tra buono e cattivo, si arrivav… - ItsLucyEm : Brave & Beautiful dal 16 maggio allunga, in estate potrebbe arrivare Bir Zamanlar Çukurova -