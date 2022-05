Allenamento Cagliari | inizia la preparazione al match con il Venezia

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilè sceso in campo per un nuovoal pomeriggio. I rossoblúno a preparare la sfida alIlè sceso in campo per un nuovoal pomeriggio. I rossoblúno lain vista del. Il report. «Prosegue ladei rossoblù alla gara del “Penzo” in programma domenica sera (qui le info sui biglietti). La seduta è cominciata con un’attivazione in palestra, poi la squadra si è trasferita in campo per svolgere delle esercitazioni tecniche su uno contro uno, due contro due e tre contro tre. L’si è concluso con una partita giocata a campo ridotto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

