Addio a Ilaria, sognava di intervistare Vasco Rossi e di raccontargli la sua storia: “Nei periodi no ‘Vivere’ mi ha aiutato a stare meglio” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilaria non è riuscita a realizzare il suo sogno. Dopo due anni passati a fare dentro e fuori dagli ospedali, è morta la ragazza di 24 anni che, grazie al suo idolo, Vasco Rossi, ha trovato la forza per superare i momenti più difficili della sua malattia. “La canzone che mi rappresenta di più è Vivere, perché sono proprio io. Quando dice “vivere anche quando sei morto dentro”. Fondamentalmente è un po’ così, facevo vedere di stare bene, poi dentro mi sentivo un po’ una pezza, quindi questa frase mi rappresenta molto perché effettivamente continuavo a vivere, nonostante per un momento cedevo allo stare male, al dolore, dicevo basta non ce la faccio più”, aveva raccontato ai microfoni di Fanpage. Ilaria è nata con un problema cardiaco, aggravatosi nel 2020, in pieno periodo Covid, quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022)non è riuscita a realizzare il suo sogno. Dopo due anni passati a fare dentro e fuori dagli ospedali, è morta la ragazza di 24 anni che, grazie al suo idolo,, ha trovato la forza per superare i momenti più difficili della sua malattia. “La canzone che mi rappresenta di più è Vivere, perché sono proprio io. Quando dice “vivere anche quando sei morto dentro”. Fondamentalmente è un po’ così, facevo vedere dibene, poi dentro mi sentivo un po’ una pezza, quindi questa frase mi rappresenta molto perché effettivamente continuavo a vivere, nonostante per un momento cedevo allomale, al dolore, dicevo basta non ce la faccio più”, aveva raccontato ai microfoni di Fanpage.è nata con un problema cardiaco, aggravatosi nel 2020, in pieno periodo Covid, quando ...

