Sprint sulle pensioni private | la Cina a caccia di capitali

(Di martedì 17 maggio 2022), avanti tutta. Ladà un’altra accelerata alla riforma previdenziale che punta dritto all’apertura di un sistemastico privato, finora esclusivo appannaggio dello Stato. Un passo indietro. Il programma avviato dal governo di Xi Jinping consentirà ai dipendenti delle aziende di investire in prodotti finanziari, alternativamente al tradizionale fondo pensione. D’altronde, con il progressivo invecchiamento della popolazione cinese, il sistemastico del Dragone sta andando sotto pressione in termini di spesa. E con l’economia che non tira come dovrebbe, la fuga degli investitori esteri, la sfiducia nel mercato obbligazionario e il fallimento pressoché totale della strategia zero-Covid meglio cominciare a scaricare un po’ del peso previdenziale al di fuori del tradizionale perimetro ...