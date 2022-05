Serie A | 90 minuti da brividi | Scudetto | salvezza e Europa

(Di martedì 17 maggio 2022) LaA si prepara agli ultimi 90dadove ci si giocaLaA è giunta all’atto conclusivo della stagione. Gli ultimi 90? saranno da, visto che è ancora tutto in bilico per quanto riguarda. Inter e Milan si contenderanno il tricolore fino all’ultimo minuto. Ai rossoneri basterà un punto per festeggiare e il destino è tutto nelle loro mani al Mapei contro il Sassuolo. Per quanto riguarda lala corsa è tra Salernitana e Cagliari. Una sfida a distanza tra Arechi e Penzo, con i granata avanti e che con una vittoria sarebbero certi di festeggiare l’ennesimo miracolo sportivo di Nicola. Per ...

LaA si prepara agli ultimi 90da brividi dove ci si gioca Scudetto, Europa e salvezza LaA è giunta all'atto conclusivo della stagione. Gli ultimi 90 saranno da brividi, visto che è ...