Scuola, il test shock per gli alunni di 12 anni: "Ti piace lavorare in luoghi poco puliti?" (Di martedì 17 maggio 2022) Un questionario sui futuri lavori viene sottoposto agli studenti delle seconde medie di diverse regioni italiane. Chiede: "Ti interessa essere regolarmente lontano da casa? Operare di notte? Maneggiare denaro?". Gli ideatori: "Rispondono 50.000 ragazzi l'anno, dobbiamo renderli...

