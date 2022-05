Premier Ucraina: “Più armi, aiuti, sanzioni ed essere in famiglia Ue” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – (di Roberta Lanzara) – “Il risultato dell’Eurovision rappresenta il segno di approvazione all’Ucraina che arriva dai cittadini e dalle nazioni di tutto il continente europeo. E’ una manifestazione del forte sostegno offerto dall’Europa e dal Mondo al nostro Paese dopo oltre 80 giorni di guerra forzati e di crimini terribili perpetrati contro l’umanità”. Denys Anatolijovic Smihal, primo ministro dell’Ucraina, nella sua prima intervista (anche video) rilasciata ad un media italiano esordisce esprimendo in poche e semplici parole sentite ed efficaci, la propria gratitudine per il trionfo della Kalush orchestra e soprattutto per il tangibile sostegno corale di stati e popoli verso il suo Paese, emersi anche in occasione dell’Eurovision Song Contest 2022. Rispondendo all’Adnkronos, su come ancora l’Unione europea possa sostenere Kiev, il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – (di Roberta Lanzara) – “Il risultato dell’Eurovision rappresenta il segno di approvazione all’che arriva dai cittadini e dalle nazioni di tutto il continente europeo. E’ una manifestazione del forte sostegno offerto dall’Europa e dal Mondo al nostro Paese dopo oltre 80 giorni di guerra forzati e di crimini terribili perpetrati contro l’umanità”. Denys Anatolijovic Smihal, primo ministro dell’, nella sua prima intervista (anche video) rilasciata ad un media italiano esordisce esprimendo in poche e semplici parole sentite ed efficaci, la propria gratitudine per il trionfo della Kalush orchestra e soprattutto per il tangibile sostegno corale di stati e popoli verso il suo Paese, emersi anche in occasione dell’Eurovision Song Contest 2022. Rispondendo all’Adnkronos, su come ancora l’Unione europea possa sostenere Kiev, il ...

Advertising

riotta : Il premier #Draghi dal presidente @joebiden taglia corto con quelli che svendono pezzi di #Ucraina ai saldi 'La pac… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Bisogna cominciare a chiedersi come costruire la pace - ha detto il premier Draghi in Usa - e deve esser… - riotta : Ore cruciali in #Svezia dove i Socialdemocratici della premier Magdalena Andersson devono decidere se aderire @NATO dopo invasione #Ucraina - EnricoGiannell1 : RT @Anna2Ary: Caso mai aveste ancora qualche dubbio circa il fatto che la vittoria dei Maneskin all'Eurofestival lo scorso anno fosse stata… - fisco24_info : Premier Ucraina: 'Più armi, aiuti, sanzioni ed essere in famiglia Ue': (Adnkronos) - 'La nostra aspirazione euro-at… -