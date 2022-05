Orietta Berti | la confessione su Joe Bastianich | “Ho un debole per lui”

Advertising

Mara Maionchi ha avuto un'idea: prendere due protagoniste dello showbiz italico non più di primo pelo comee Sandra Milo e partire per un viaggio a tre su e giù per la Spagna. Il risultato è Quelle brave ragazze , lo show on the road dal 19 maggio su Sky Uno e in streaming su NOW. Un ...Ce lo insegnano Mara Maionchi, Sandra Milo e, in partenza per un viaggio on the road mai fatto prima: 'Quelle brave ragazze', in arrivo su Sky e in streaming su NOW da giovedì 19 maggio. Orietta Berti quanti anni ha Età, Sanremo, canzoni, marito e figli | LA NOTIZIA IL DRAMMA DI SCIALPI "Vivo in povertà, conto sui concerti per potermi permettere di andare dal dentista. Sennò aprirò un localino a Malaga" ...Protagoniste di quella che hanno definito ‘una gita scolastica’, Maionchi, Berti e Milo hanno attraversato la Spagna tra missioni, sorprese e tanto divertimento.