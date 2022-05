Nathaly Caldonazzo ai ferri corti con un ex gieffino: “L’ho bloccato” (Di martedì 17 maggio 2022) La sesta edizione del Grande Fratello Vip, forse più delle precedenti, è stata caratterizzata da incomprensioni e accesi litigi. Nonostante l’ultima puntata del reality show sia andata in onda su Canale 5 più di un mese fa, gli ex gieffini non fanno altro che punzecchiarsi. Dopo la rottura della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, l’attenzione si sta spostando su Nathaly Caldonazzo. La showgirl, nelle ultime ore, ha dichiarato di aver bloccato sui social Barù e di essere ancora in contatto con Antonio Medugno. Nathaly Caldonazzo non ha più rapporti con Barù dopo il GF Vip: “L’ho anche bloccato” Grazie a un’intervista per Non Succederà Più, su Radio Radio, Nathaly Caldonazzo è tornata a parlare dei rapporti con gli ex ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 17 maggio 2022) La sesta edizione del Grande Fratello Vip, forse più delle precedenti, è stata caratterizzata da incomprensioni e accesi litigi. Nonostante l’ultima puntata del reality show sia andata in onda su Canale 5 più di un mese fa, gli ex gieffini non fanno altro che punzecchiarsi. Dopo la rottura della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, l’attenzione si sta spostando su. La showgirl, nelle ultime ore, ha dichiarato di aversui social Barù e di essere ancora in contatto con Antonio Medugno.non ha più rapporti con Barù dopo il GF Vip: “anche” Grazie a un’intervista per Non Succederà Più, su Radio Radio,è tornata a parlare dei rapporti con gli ex ...

