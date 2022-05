Napoli commossa per l'addio di Insigne: vi racconto lo scugnizzo campione (Di martedì 17 maggio 2022) Se parliamo di bel gioco, il campionato che sta per concludersi non è stato certamente esaltante. Se però mettiamo assieme tutti i colpi di scena che ci ha riservato lo possiamo definire altamente emozionante. Ancor oggi- e manca solo l'ultima giornata - non sappiamo infatti chi vincerà lo scudetto, chi si salverà tra Cagliari e Salernitana e chi, tra Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta, conquisterà la qualificazione in E-League e Conference. Ma non solo. Durante Napoli-Genoa ha salutato l'Italia Insigne, il numero 10 della Nazionale e della squadra di Spalletti, che va a giocare in Canada e, inoltre, potrebbe essere l'ultimo campionato di Chiellini per superati limiti di età: due baluardi dell'Italia campione d'Europa e dei loro club. Ad applaudire Lorenzo sono corsi al Maradona in 50mila, in una partita ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Se parliamo di bel gioco, il campionato che sta per concludersi non è stato certamente esaltante. Se però mettiamo assieme tutti i colpi di scena che ci ha riservato lo possiamo definire altamente emozionante. Ancor oggi- e manca solo l'ultima giornata - non sappiamo infatti chi vincerà lo scudetto, chi si salverà tra Cagliari e Salernitana e chi, tra Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta, conquisterà la qualificazione in E-League e Conference. Ma non solo. Durante-Genoa ha salutato l'Italia, il numero 10 della Nazionale e della squadra di Spalletti, che va a giocare in Canada e, inoltre, potrebbe essere l'ultimo campionato di Chiellini per superati limiti di età: due baluardi dell'Italiad'Europa e dei loro club. Ad applaudire Lorenzo sono corsi al Maradona in 50mila, in una partita ...

