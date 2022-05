Montervino e Calaiò sull’addio di Insigne | “I matrimoni si fanno in due” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Tutto troppo fresco per non avere nella mente le immagini dell’addio, o forse l’arrivederci, di Lorenzoal Napoli. Una giornata intensa, piena di emozioni, vissuta come un evento al di là della partita tra gli azzurri e il Genoa. E l’occasione per parlarne è arrivata nel giorno della presentazione del libro di Valter De Maggio, con due ex giocatori del Napoli, Francescoed Emanuele. “Avrei voluto viverla anche io una giornata così – inizia l’ex capitano. Credo che Lorenzo lo ricorderà per tutta la vita. Non deve essere giudicato, per restare in maglia azzurra c’era bisogno che entrambe le parti lo volessero. Evidentemente una delle due parti non ha voluto. Resta una parte della storia di questo club, uno dei grandi capitani del Napoli, uno scugnizzo che porterà il nome ...