Mike Tyson affianca Sean Penn e Tye Sheridan nel thriller Black Flies

(Di martedì 17 maggio 2022)torna al cinema in un ruolo di primo piano, l'ex pugile affiancheràe Tyenel, incentrato su un gruppo di paramedici di New York. La leggenda del pugilatoaffiancheràe Tyenel cast didrammatico diretto da Jean-Stéphane Sauvaire. Secondo The Hollywood Reporter,si unirà al film in un ruolo da protagonista interpretando il superiore dei personaggi die Tye, due paramedici di New York City. ...

Advertising

La leggenda del pugilatoaffiancherà Sean Penn e Tye Sheridan nel cast di Black Flies , thriller drammatico diretto da Jean - Stéphane Sauvaire. Secondo The Hollywood Reporter,si unirà al film in un ...Sul suo podcast, ImPaulsive, l'anno scorso ha ospitato, che si è mangiato in diretta quattro grammi di funghetti allucinogeni, dopo aver fumato una canna, e poi si è messo a giocare con ...Secondo The Hollywood Reporter, Mike Tyson si unirà al film in un ruolo da protagonista interpretando il superiore dei personaggi di Sean Penn e Tye Sheridan, due paramedici di New York City.Sostenere gli sportivi costa e oggi trovare uno sponsor non è semplice, ma il pugile Edoardo D'Addazio è potuto salire sul ring proprio grazie al Bitcoin.