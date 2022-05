Mercato: confronto De Laurentiis-Spalletti, punti fermi e richieste ruolo per ruolo (Di martedì 17 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si confrontano sul Mercato del Napoli, sulla rosa attuale cessioni ed acquisti. La riunione operativa si svolge all’Hotel Britannique di Napoli, dove vive Spalletti ma dove si ritrova anche il presidente del Napoli Ad accompagnarli in questo confronto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Insomma sul campo c’è tutta la dirigenza del Napoli: dal settore tecnico, a quello amministrativo, finendo per chi prende le decisioni finali, il presidente Aurelio De Laurentiis. Corriere dello Sport entra nelle pieghe di questo incontro che deve essere funzionale alla programmazione per l’immediato futuro. Dopo Napoli-Genoa il tecnico Spalletti è stato chiaro: “Serve comprare per rinforzare la ... Leggi su napolipiu (Di martedì 17 maggio 2022) Aurelio Dee Lucianosi confrontano suldel Napoli, sulla rosa attuale cessioni ed acquisti. La riunione operativa si svolge all’Hotel Britannique di Napoli, dove vivema dove si ritrova anche il presidente del Napoli Ad accompagnarli in questoil direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Insomma sul campo c’è tutta la dirigenza del Napoli: dal settore tecnico, a quello amministrativo, finendo per chi prende le decisioni finali, il presidente Aurelio De. Corriere dello Sport entra nelle pieghe di questo incontro che deve essere funzionale alla programmazione per l’immediato futuro. Dopo Napoli-Genoa il tecnicoè stato chiaro: “Serve comprare per rinforzare la ...

