"Lo usavano tutti...". Le bordate di Renzi sulla Giustizia (Di martedì 17 maggio 2022) Renzi presenta Il Mostro. Tra bordate sulla Giustizia ed argomentazioni politiche, c'è stato spazio anche per ragionare delle prossime elezioni: "Possiamo arrivare a un 10%" Leggi su ilgiornale (Di martedì 17 maggio 2022)presenta Il Mostro. Traed argomentazioni politiche, c'è stato spazio anche per ragionare delle prossime elezioni: "Possiamo arrivare a un 10%"

Advertising

AletrAmp : @SkyTG24 Quando gli USA le usavano sui civili in medio-oriente tutti zitti giusto? - Terrucch : @prokofiev95 @Anna60428530 @ScaltritiLab @blankaut questa cosa mi fa pensare che in piena pandemia usavano le stati… - stecciu96 : In classe quando abbiamo fatto Agamben tutti usavano la pronuncia scientifica e pareva un corso di torte austriache - GIGGIONAPOLI : @GennadevnaEva Non credo proprio anzi , li hanno già rivelati ! Tutti sanno che usavano malati di mente per esperim… - ettoreb74 : @ONadde Le “vostre” di chi? Quando le usavano a inizio gennaio e a inizio marzo perché salivano? Tutti chi? Ci sono… -