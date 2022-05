Kean per Paredes, il possibile scambio (Di martedì 17 maggio 2022) Il Paris Saint Germain sarebbe ancora intrigato dalla possibilità di riprendere Moise Kean tra le proprie fila Moise Kean sembrerebbe poter essere riscattato – definitivamente – dall’Everton. Nonostante su di lui penda un obbligo a determinate condizioni, la Juventus potrebbe optare di mantenerlo anzitempo. Il calciatore italiano potrebbe ritrovarsi, però, a partire immediatamente. Su di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Il Paris Saint Germain sarebbe ancora intrigato dalla possibilità di riprendere Moisetra le proprie fila Moisesembrerebbe poter essere riscattato – definitivamente – dall’Everton. Nonostante su di lui penda un obbligo a determinate condizioni, la Juventus potrebbe optare di mantenerlo anzitempo. Il calciatore italiano potrebbe ritrovarsi, però, a partire immediatamente. Su di L'articolo

Advertising

romeoagresti : Al netto del tema #Pogba, la #Juve oggi con Rafaela Pimenta ha parlato anche del futuro di #Kean e #DeLigt. Per l’o… - romeoagresti : L’ad della #Juventus, Maurizio #Arrivabene: “#Pogba? È un calciatore del Manchester United quindi rispetto lui e la… - AlfredoPedulla : #Kean: la #Juve lo ha riscattato per circa 38 milioni e lavora per uno scambio con il #Psg con #Paredes (più congu… - sportli26181512 : Juventus-Lazio, Leao allo Stadium per seguire da vicino l'amico Kean: Trasferta a Torino per l'attaccante rossonero… - MercuryBurning : @romeoagresti @FabrizioRomano Toglietemi quel miracolato di Kean di torno, per cortesia -