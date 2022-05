Il CEO di FTX preferisce le catene PoS rispetto a Bitcoin per il pagamento (Di martedì 17 maggio 2022) Sam Bankman-Fried ha suscitato scalpore sui social media in seguito alle sue osservazioni sull’incapacità di Bitcoin di supportare in modo efficiente milioni di transazioni al secondo Tuttavia, crede che la criptovaluta di punta possa fungere da riserva di valore Il CEO di FTX Sam Bankman-Fried all’inizio di questa settimana ha contribuito alla discussione sull’utilità di Bitcoin. L’imprenditore ha osservato che l’idea che Bitcoin potrebbe facilitare i pagamenti in futuro è errata. In una recente intervista al Financial Times, Bankman-Fried ha spiegato che Bitcoin non ha la misura di scalabilità desiderata per ottenere l’adozione come rete di pagamenti su larga scala. “Le cose con cui si effettuano milioni di transazioni al secondo devono essere estremamente efficienti e leggere e con un costo energetico inferiore. ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 17 maggio 2022) Sam Bankman-Fried ha suscitato scalpore sui social media in seguito alle sue osservazioni sull’incapacità didi supportare in modo efficiente milioni di transazioni al secondo Tuttavia, crede che la criptovaluta di punta possa fungere da riserva di valore Il CEO di FTX Sam Bankman-Fried all’inizio di questa settimana ha contribuito alla discussione sull’utilità di. L’imprenditore ha osservato che l’idea chepotrebbe facilitare i pagamenti in futuro è errata. In una recente intervista al Financial Times, Bankman-Fried ha spiegato chenon ha la misura di scalabilità desiderata per ottenere l’adozione come rete di pagamenti su larga scala. “Le cose con cui si effettuano milioni di transazioni al secondo devono essere estremamente efficienti e leggere e con un costo energetico inferiore. ...

Advertising

cryptonews_IT : Sam Bankman-Fried, CEO e fondatore di #FTX, è stato accusato di aver fuorviato il pubblico in quanto ha omesso fatt… - FrontendLA : #Atlanta #jobs @ Sevita (Atlanta, GA) - Chief of Staff to CEO (Remote) => - criptomercato : Il CEO di #FTX acquista il 7,6% delle azioni di #RobinHood: ecco come risponde la #criptovaluta ??… - ThePeacemaker82 : •Sam Bankman Fried, CEO di @FTX_Official , ha acquistato il 7,6% @RobinhoodApp per $648M -

Nelle ultime settimane i criptomiliardari hanno perso quasi 60 miliardi di dollari Microstrategy perde il 47% Michael Saylor , potenza dei Bitcoin e ceo della società di software ... Ecco perché Sam Bankman - Fried , il fondatore della piattaforma di trading di criptovalute FTX, vale ... Nuovo record di capacità per Lightning Network Poche ore dopo il CEO di FTX ha fatto sapere che chiederà agli sviluppatori dell'exchange di integrare Lightning Network. Questo siparietto rivela quanto ancora sia poco conosciuto l'utilizzo di LN ... Cryptonews Italy Microstrategy perde il 47% Michael Saylor , potenza dei Bitcoin edella società di software ... Ecco perché Sam Bankman - Fried , il fondatore della piattaforma di trading di criptovalute, vale ...Poche ore dopo ildiha fatto sapere che chiederà agli sviluppatori dell'exchange di integrare Lightning Network. Questo siparietto rivela quanto ancora sia poco conosciuto l'utilizzo di LN ... CEO di FTX accusato di aver fuorviato il pubblico su Bitcoin