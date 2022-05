Hoffenheim | UFFICIALE l'addio a Hoeness

Advertising

Calciomercato.com

... pole di Bagnaia (1'30"450) che trascina con sè l'altro ducatista, Miller (1'30"519), ...00 Betis - Barcellona 1 - 2 CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 Friburgo - Union Berlino 1 - 4 15:30- ...Bilbao - Valencia 0 - 0 18:30 Celta - Alaves 4 - 0 18:30 Cádiz - Elche 3 - 0 21:00 Betis - Barcellona 1 - 2 CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 Friburgo - Union Berlino 1 - 4 15:30- Bayer L. 2 - 4 ... Hoffenheim, UFFICIALE: via Grillitsch Ufficiale il nuovo allenatore dell'Ajax, sostituto di Erik ten Hag passato al Manchester United: è il suo ex vice, Alfred Schreuder.Mancano solo due turni alla fine del torneo teutonico che ha già visto il Bayern vincitore per la decima volta consecutiva e la coppia formata da Leverkusen e Dortmund matematicamente qualificate alla ...