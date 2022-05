Giustizia: Renzi, “Lo sciopero è stato un fallimento totale” (Di martedì 17 maggio 2022) ROMA – Lo sciopero dei magistrati è stato “un fallimento totale, ma è solo l’inizio di un percorso. E’ inutile: Bonafede era dannoso, la riforma Cartabia è inutile e il fatto che lo sciopero non abbia funzionato è la dimostrazione ulteriore che nella magistratura qualcosa non va”. E’ quanto ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto), intervenendo a Radio Leopolda. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 17 maggio 2022) ROMA – Lodei magistrati è“un, ma è solo l’inizio di un percorso. E’ inutile: Bonafede era dannoso, la riforma Cartabia è inutile e il fatto che lonon abbia funzionato è la dimostrazione ulteriore che nella magistratura qualcosa non va”. E’ quanto ha detto il leader di Italia Viva, Matteo(foto), intervenendo a Radio Leopolda. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Giustizia: Renzi, 'Lo sciopero è stato un fallimento totale' - salvodal52 : RT @convivioblog: ' Renzi non è compatibile con la democrazia' dice Nello Rossi magistrato in pensione. Parole gravi e in libertà di un ra… - NascHome : RT @convivioblog: ' Renzi non è compatibile con la democrazia' dice Nello Rossi magistrato in pensione. Parole gravi e in libertà di un ra… - lawetorder : RT @convivioblog: ' Renzi non è compatibile con la democrazia' dice Nello Rossi magistrato in pensione. Parole gravi e in libertà di un ra… - Ypsilon12951411 : RT @convivioblog: ' Renzi non è compatibile con la democrazia' dice Nello Rossi magistrato in pensione. Parole gravi e in libertà di un ra… -