Come sta Francesco Nuti | la vita dopo l’incidente e la scelta sorprendente della figlia

Francesco Nuti spegne oggi 67 candeline. Gli auguri del fratello che lo definisce un'artista "sincero e spregiudicato". I momenti più salienti della sua carriera fino al terribile incidente, e l'amore della figlia, Ginevra Nuti, che appena 18enne è diventata sua tutrice Spegne nella giornata di oggi 67 candeline Francesco Nuti, uno dei personaggi più noti e amati del cinema italiano. Attore, regista, sceneggiatore oltre che produttore cinematografico e cantante, Nuti muove i suoi primi passi nel mondo del cinema giovanissimo, fino a riuscire ad imporsi, a cavallo fra gli anni Ottanta e i Duemila, Come regista riconosciuto a livello internazionale. Ed è proprio in quest'ultimo periodo che accade una ...

