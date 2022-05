Chi è Giovanni Benevento, compagno di Pamela Petrarolo? I due hanno figli? (Di martedì 17 maggio 2022) Pamela Petrarolo è uno dei volti nuovi de L’Isola dei Famosi 2022. Ex di ‘Non è la Rai’, la showgirl capitolina classe 1976 deve la propria fortuna proprio al programma di Gianni Boncompagni, dov’è stato forse il personaggio più forte a fianco di Ambra Angiolini, con cui – si vociferava – c’era una accesa rivalità (in realtà la rivalità è sempre stata smentita). Dopo aver pubblicato due album per l’etichetta RTI Music (etichetta appartenente al Gruppo Mediaset) nella metà dei ’90, ha continuato a curare il proprio amore per la musica (all’interno di ‘Non è la Rai’ era nota come The Voice) arrivando a pubblicare un album nel 2018, ‘A Metà’ (di cui vi proponiamo di seguito una traccia). Per lei – oltre a diverse altre esperienze televisive per cui vi rimandiamo alla sua pagna Wikipedia – un altro reality nel 2006, ‘La Fattoria’, e questo ritorno alla ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 17 maggio 2022)è uno dei volti nuovi de L’Isola dei Famosi 2022. Ex di ‘Non è la Rai’, la showgirl capitolina classe 1976 deve la propria fortuna proprio al programma di Gianni Boncompagni, dov’è stato forse il personaggio più forte a fianco di Ambra Angiolini, con cui – si vociferava – c’era una accesa rivalità (in realtà la rivalità è sempre stata smentita). Dopo aver pubblicato due album per l’etichetta RTI Music (etichetta appartenente al Gruppo Mediaset) nella metà dei ’90, ha continuato a curare il proprio amore per la musica (all’interno di ‘Non è la Rai’ era nota come The Voice) arrivando a pubblicare un album nel 2018, ‘A Metà’ (di cui vi proponiamo di seguito una traccia). Per lei – oltre a diverse altre esperienze televisive per cui vi rimandiamo alla sua pagna Wikipedia – un altro reality nel 2006, ‘La Fattoria’, e questo ritorno alla ...

Advertising

RedattoreSocial : Le storie e i bisogni di chi dedica la sua vita alla cura. “L’esercito silenzioso. I caregiver familiari”, di Aless… - indigo_film : RT @RaiTre: Per il trentesimo anniversario della strage di Capaci, un ritratto inedito e privato del giudice Giovanni #Falcone che prende c… - giovanni_poloni : Io mi sento come tutti voi non mi sento una persona disabile e nel mio piccolo o il massimo rispetto per tutti ma i… - TOSADORIDANIELA : RT @BernardShakey11: Uomini, pace! Nella prona terra troppo è il mistero; e solo chi procaccia d’aver fratelli in suo timor, non erra. Pac… - JetLagEconomist : Oggi il grande Giovanni su LinkedIn condivide una notizia della BdI da una settimana fa, senza nessun commento e so… -