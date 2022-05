Cavalca l’onda | il ri-orientamento proposto da ABF

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 maggio 2022) Quando ci si appresta a scegliere un nuovo percorso di studi è normale sentirsi disorientati e confusi. Tale momento è molto delicato nella vita degli studenti e delle loro famiglie, per questo l’Istituto ABF, Azienda Bergamasca Formazione, si adopera per indirizzare i giovani verso il percorso più adatto. Un fattore che determina la scelta riguarda proprio le attitudini personali e la singola personalità di ogni studente, senza i quali è difficile scegliere un percorso che sia perfetto e che porti ottimi risultati. Come si fa quindi a scegliere il percorso di studio perfetto? Tenendo presenti le proprie attitudini, interessi e passioni, occorre porsi alcune domande: cosa mi piace fare? In cosa sono più portato? Cosa mi rende felice? Se dovessi fare questa cosa ogni giorno, come mi sentirei? Interrogarsi è un primo passo fondamentale per comprendere cosa si vuole fare, si possono ...