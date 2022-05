Biden-Bezos | scontro totale | tasse | lotta all' inflazione e sindacato

(Di martedì 17 maggio 2022) Joee Amazon sono andate allo. Il presidente Usa ha elogiato il capo dei sindacalisti del colosso di Jeffattaccando di fatto la politica aziendale del gruppo. La Casa Bianca ha diffuso un video dell'incontro, durante il qualeha abbracciato Smalls, che indossava una giacca con lo slogan "Eat the rich".ha detto a Smalls: "Sei un uomo che crea problemi", aggiungendo: "Mi piaci, sei il mio tipo di problema". Dura e inusuale presa di posizione della Casa Bianca contro il fondatore di Amazon Jeff, dopo che questi ha apertamente criticato su Twitter le politiche fiscali ed economiche dell'amministrazione. Segui su affaritaliani.it

Mettere insieme le due cose è solo un diversivo', ha twittato. Inoltre, riferendosi alla legge di Biden sulla spesa sociale 'Build Back Better', che si è arenata al Congresso, Bezos ha criticato la Casa Bianca. La reticenza della nuova portavoce è evaporata quando ha affrontato la polemica sulle tasse, avviata dal fondatore di Amazon, Jeff Bezos, che ha accusato Biden di voler risolvere tutto troppo. Altissima tensione sull'asse Amazon-Casa Bianca. Ad accendere lo scontro ci ha pensato un tweet della Casa Bianca.