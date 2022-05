Azovstal, via a evacuazione soldati. Zelensky: "Eroi ci servono vivi" (Di martedì 17 maggio 2022) Milano 16 mag. (Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, il ministero della Difesa di Kiev ha confermato l'avvio dell'operazione per l'evacuazione dei militari asserragliati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol. "Nella località di Novoazovsk controllata dai russi sono stati portati 53 militari ucraini gravemente feriti, 211 militari sono evacuati attraverso il corridoio umanitario nel centro abitato Olenivka sotto il controllo russo. Si continua a lavorare sull'evacuazione di altri militari dall'impianto. Tutti i militari dovranno essere riportati sul territorio controllato dall'Ucraina seguendo la procedura di scambio", ha detto su Telegram la viceministra della Difesa ucraina Hanna Maliar. Zelensky - "Grazie al lavoro dei militari delle forze armate ucraine, dell'intelligence, della squadra dei negoziati, del Comitato ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Milano 16 mag. (Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, il ministero della Difesa di Kiev ha confermato l'avvio dell'operazione per l'dei militari asserragliati nell'acciaieriadi Mariupol. "Nella località di Novoazovsk controllata dai russi sono stati portati 53 militari ucraini gravemente feriti, 211 militari sono evacuati attraverso il corridoio umanitario nel centro abitato Olenivka sotto il controllo russo. Si continua a lavorare sull'di altri militari dall'impianto. Tutti i militari dovranno essere riportati sul territorio controllato dall'Ucraina seguendo la procedura di scambio", ha detto su Telegram la viceministra della Difesa ucraina Hanna Maliar.- "Grazie al lavoro dei militari delle forze armate ucraine, dell'intelligence, della squadra dei negoziati, del Comitato ...

