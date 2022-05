Auditorium della Conciliazione, Matteo Basilé in anteprima nazionale a Visionarea Art Space di Roma (Di martedì 17 maggio 2022) Matteo Basilé arriva in anteprima assoluta per Visionarea Art Space all’Auditorium della Conciliazione con la sua Hybrida, una mostra a cura di Gianluca Marziani. L’artista presenta le sue opere, in quella che è a tutti gli effetti un’attività di incredibile sperimentazione, da creatore di mondi che si muove tra NFT, arte, fotografia e digitale. Il 24 maggio 2022 alle ore 18.00 c’è l’opening di Hybrida, la nuova mostra di Matteo Basilè a Roma, per un’ibridazione completa tra arte materiale ed immateriale, realtà tangibile e mondo digitale. L’appuntamento è a Visionarea Art Space, presso l’Auditorium della Conciliazione. Photo ... Leggi su funweek (Di martedì 17 maggio 2022)arriva inassoluta perArtall’con la sua Hybrida, una mostra a cura di Gianluca Marziani. L’artista presenta le sue opere, in quella che è a tutti gli effetti un’attività di incredibile sperimentazione, da creatore di mondi che si muove tra NFT, arte, fotografia e digitale. Il 24 maggio 2022 alle ore 18.00 c’è l’opening di Hybrida, la nuova mostra diBasilè a, per un’ibridazione completa tra arte materiale ed immateriale, realtà tangibile e mondo digitale. L’appuntamento è aArt, presso l’. Photo ...

Advertising

Telefriuli1 : ??'?????????? ?? ?????? ???? ???????????? Alle 16, la cerimonia funebre nell’auditorium del centro Balducci di Zugliano. Domani, nel… - ShawBayley : RT @PosteNews: Il direttore della banda musicale della Guardia di Finanza, Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, al TG Poste, in vista del… - stefruiiz : Cerco due biglietti per il Future Hits live 2022 del 9 giugno all’Auditorium Parco della musica di Roma #Amici21 #luigistrangis #caroligi - patriziarutigl1 : RT @PosteNews: Il direttore della banda musicale della Guardia di Finanza, Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, al TG Poste, in vista del… - PosteNews : Il direttore della banda musicale della Guardia di Finanza, Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, al TG Poste, in v… -