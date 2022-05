Anche la Grecia sceglie l’F-35. Una squadriglia entro il 2030 (Di martedì 17 maggio 2022) entro la fine del decennio l’Aeronautica militare greca potrebbe mettere in servizio una squadriglia di F-35. A rivelarlo lo stesso primo ministro ellenico, Kyriakos Mitsotakis, a margine dell’incontro con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante la visita del premier greco a Washington. Atene, dunque, starebbe valutando l’acquisto dei caccia di quinta generazione: “Inizieremo la procedura per l’acquisizione di una squadriglia di velivoli F-35”, ha detto Mitsotakis, aggiungendo la propria soddisfazione per il fatto che “venerdì Lockheed Martin abbia ufficialmente espresso il suo interesse a investire nell’aerospazio ellenico”. Gli F-35 europei La potenziale adesione di Atene segna un ulteriore successo per il programma Joint strike fighter. Con le partecipazioni di Germania, Finlandia e Svizzera al programma, l’F-35 si sta ... Leggi su formiche (Di martedì 17 maggio 2022)la fine del decennio l’Aeronautica militare greca potrebbe mettere in servizio unadi F-35. A rivelarlo lo stesso primo ministro ellenico, Kyriakos Mitsotakis, a margine dell’incontro con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante la visita del premier greco a Washington. Atene, dunque, starebbe valutando l’acquisto dei caccia di quinta generazione: “Inizieremo la procedura per l’acquisizione di unadi velivoli F-35”, ha detto Mitsotakis, aggiungendo la propria soddisfazione per il fatto che “venerdì Lockheed Martin abbia ufficialmente espresso il suo interesse a investire nell’aerospazio ellenico”. Gli F-35 europei La potenziale adesione di Atene segna un ulteriore successo per il programma Joint strike fighter. Con le partecipazioni di Germania, Finlandia e Svizzera al programma, l’F-35 si sta ...

