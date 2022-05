Amici 21, Rita Pavone critica la vittoria di Luigi: ecco chi tifava e chi avrebbe preferito come vincitore (Di martedì 17 maggio 2022) Amici 21 è giunto alla conclusione, incoronando come vincitore assoluto il cantante Luigi Strangis. come accade praticamente ogni anno, sono tanti i vip e personaggi famosi che a distanza seguono l’andamento del talent. LEGGI ANCHE : — Alex Wyse reagisce così al tweet di Ermal Meta: il commento sull’apertura dei suoi concerti Quest’anno, tra gli spettatori della finale di Amici che hanno seguito e commentato da casa, a sorpresa c’è stata anche Rita Pavone, che ha affidato a Twitter la sua opinione in merito. Si viene così a scoprire che Rita ha fatto sì i complimenti a Luigi ma avrebbe preferito che vincesse qualcun altro. Rita Pavone e i ... Leggi su funweek (Di martedì 17 maggio 2022)21 è giunto alla conclusione, incoronandoassoluto il cantanteStrangis.accade praticamente ogni anno, sono tanti i vip e personaggi famosi che a distanza seguono l’andamento del talent. LEGGI ANCHE : — Alex Wyse reagisce così al tweet di Ermal Meta: il commento sull’apertura dei suoi concerti Quest’anno, tra gli spettatori della finale diche hanno seguito e commentato da casa, a sorpresa c’è stata anche, che ha affidato a Twitter la sua opinione in merito. Si viene così a scoprire cheha fatto sì i complimenti amache vincesse qualcun altro.e i ...

Advertising

zazoomblog : Amici 21 Rita Pavone stronca Luigi e rivela per chi tifava - #Amici #Pavone #stronca #Luigi #rivela - andreastoolbox : #Amici 21, Rita Pavone stronca Luigi e rivela per chi tifava - RealGossipland : Rita Pavone contro la vittoria di Strangis ad Amici : ecco il motivo DETTAGLI QUI - infoitcultura : Rita Pavone stronca la finale Amici 21/ “Ho provato disagio' 'Albe dimenticato da tutti' - 6f91baf6987e4b1 : @MarisaBasile12 @Rita_Pavone_ Con qualche soldo di differenza per cominciato però...nemmeno un premio decoroso per… -