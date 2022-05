17 maggio … (Di martedì 17 maggio 2022) Le ricorrenze datate 17 maggio Il 17 maggio di trent’anni fa al Meazza si festeggiava il dodicesimo scudetto rossonero. Con un pizzico di malinconia, considerato che era l’ultima partita di Ancelotti a San Siro. Non ci poteva essere addio –anzi, arrivederci- migliore per il centrocampista emiliano, che subentrato nella ripresa realizzò una doppietta. Ventidue reti in Serie A per lui: dodici con i giallorossi, 10 con il Diavolo. E proprio in un Roma-Milan aveva debuttato nel massimo campionato, il 16 settembre 1979. Quella domenica di tre decenni fa i ‘Casciavit’ ospitavano il Verona e il direttore tecnico dell’Hellas era Nils Liedholm (ricordiamo l’articolo di Davide Dentico dello scorso 3 maggio): quando lo svedese tornerà in panchina il 13 aprile ’97 ritroverà Carletto come allenatore del Parma… L’uomo di Reggiolo è nato nel 1959, ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 17 maggio 2022) Le ricorrenze datate 17Il 17di trent’anni fa al Meazza si festeggiava il dodicesimo scudetto rossonero. Con un pizzico di malinconia, considerato che era l’ultima partita di Ancelotti a San Siro. Non ci poteva essere addio –anzi, arrivederci- migliore per il centrocampista emiliano, che subentrato nella ripresa realizzò una doppietta. Ventidue reti in Serie A per lui: dodici con i giallorossi, 10 con il Diavolo. E proprio in un Roma-Milan aveva debuttato nel massimo campionato, il 16 settembre 1979. Quella domenica di tre decenni fa i ‘Casciavit’ ospitavano il Verona e il direttore tecnico dell’Hellas era Nils Liedholm (ricordiamo l’articolo di Davide Dentico dello scorso 3): quando lo svedese tornerà in panchina il 13 aprile ’97 ritroverà Carletto come allenatore del Parma… L’uomo di Reggiolo è nato nel 1959, ...

