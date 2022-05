Vaccino covid francese Valneva, stop Ue: avviso di rescissione contratto (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – stop Ue al Vaccino covid francese Valneva. L’azienda farmaceutica annuncia di avere ricevuto dalla Commissione europea un avviso dell’intenzione di rescindere il contratto di acquisto anticipato (Apa) per il candidato Vaccino anti-covid Vla2001. L’accordo conferiva infatti alla Commissione il diritto di revocare l’Apa se il prodotto non avesse incassato il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema entro il 30 aprile 2022. In base ai termini dell’intesa – spiega la compagnia in una nota – Valneva avrà 30 giorni calcolati dal 13 maggio per ottenere dall’ente regolatorio Ue un’autorizzazione all’immissione in commercio o proporre un piano accettabile per rimediare. Valneva lavorerà ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) –Ue al. L’azienda farmaceutica annuncia di avere ricevuto dalla Commissione europea undell’intenzione di rescindere ildi acquisto anticipato (Apa) per il candidatoanti-Vla2001. L’accordo conferiva infatti alla Commissione il diritto di revocare l’Apa se il prodotto non avesse incassato il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema entro il 30 aprile 2022. In base ai termini dell’intesa – spiega la compagnia in una nota –avrà 30 giorni calcolati dal 13 maggio per ottenere dall’ente regolatorio Ue un’autorizzazione all’immissione in commercio o proporre un piano accettabile per rimediare.lavorerà ...

