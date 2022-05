(Di lunedì 16 maggio 2022) Verso gli inizi del mese di maggio sono stati rivelati i primi rumors inerenti al possibile lancio didel suoPro. Adesso pare siano giunte nuove affermazioni circa la prossima versione degli orologi smart del produttore sudcoreano. Ad alimentare le indiscrezioni sull’approdo dello smartwatchPro è stato il noto leaker Ice universe, che tramite un messaggio su Twitter, ha spifferato due interessanti specifiche che questo wearable dovrebbe sfoggiare e che lo diversificherebbero dal modello base. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Ora come ora, è giusto specificare che non vi sono conferme ufficiali neanche per quanto riguarda il nome del nuovoPro, che molto ...

Advertising

TuttoTechNet : Con Samsung Galaxy Watch5 Pro non dovrete temere gli urti e i graffi - TuttoAndroid : Con Samsung Galaxy Watch5 Pro non dovrete temere gli urti e i graffi -

OptiMagazine

Si tratterebbe di due caratteristiche che assicurerebbero a coloro che lo indosseranno una maggiore resistenza agli, aied ai tipici inconvenienti che possono verificarsi durante l'arco ...Protegge anche dagliper cadute fino a 2 metri. Infine tutela la custodia anche dai. Si tratta di una delle custodie consigliate da Apple. Anche se in una versione un pochino differente ... Urti e graffi non saranno un problema per il Samsung Galaxy Watch5 Pro (Adnkronos) - La fortunata serie S degli smartphone indistruttibili di Doogee si fregia del nuovo S98, caratterizzato da buone specifiche tecniche e un design solido e robusto come si addice ai telefo ...SPECIALI MICROPARTICELLE LEVIGANTI - Le speciali microparticelle contenute nella Pasta graffi auto Arexons permettono di togliere segni, residui di vernice e gomma causati da urti e sfregamenti con ...