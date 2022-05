Ultime Notizie – Eurovision 2022, Rula Jebreal: “Non ha vinto una canzone, ha vinto speranza” (Di lunedì 16 maggio 2022) All’Eurovision 2022 “non ha vinto una canzone, ha vinto una speranza”. Ne è sicura Rula Jebreal, che all’Adnkronos commenta così la vittoria della band ucraina Kalush Orchestra all’Eurovision Song Contest 2022 appena conclusosi a Torino. “Hanno detto ‘troveremo la strada di casa anche se le strade saranno distrutte’”, dice la giornalista, che cita Battisti: “‘Cresce un sentimento, cresce in mezzo al pianto’, io aggiungo ‘cresce in mezzo al dolore’, ma cresce un sentimento ancora più forte che ha voluto sostenere l’Ucraina nella lotta di un popolo che vuole libertà, vuole dignità, e vuole resistere contro un dittatore sanguinario”. Per la giornalista palestinese con cittadinanza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) All’“non hauna, hauna”. Ne è sicura, che all’Adnkronos commenta così la vittoria della band ucraina Kalush Orchestra all’Song Contestappena conclusosi a Torino. “Hanno detto ‘troveremo la strada di casa anche se le strade saranno distrutte’”, dice la giornalista, che cita Battisti: “‘Cresce un sentimento, cresce in mezzo al pianto’, io aggiungo ‘cresce in mezzo al dolore’, ma cresce un sentimento ancora più forte che ha voluto sostenere l’Ucraina nella lotta di un popolo che vuole libertà, vuole dignità, e vuole resistere contro un dittatore sanguinario”. Per la giornalista palestinese con cittadinanza ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - VesuvioLive : Angela Iannotta, sarà operata al Policlinico con robotica 3D - DavLucia : @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @migliaccio31 @martinis2018 @dianadep1 @RitangelaPrivi1 @djolavarrieta… - ZPeppem : RT @lauranaka: McDonald's annuncia l'addio alla #Russia di #Putin. Foto Getty, 9/3/2022: due donne camminano a #Mosca di fronte a un ristor… - ilFattoMolfetta : POLITICHE SOCIALI, FINANZIATI PER 1,6 MLN DI EURO I PROGETTI DEL COMUNE DI MOLFETTA -