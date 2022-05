Tutto sul televoto de L’Isola dei Famosi: numeri e alias concorrenti (Di lunedì 16 maggio 2022) Il televoto de L’Isola dei Famosi è costantemente attivo. Di puntata in puntata è il pubblico da casa a decidere chi deve abbandonare L’Isola e fare ritorno in Italia, scegliendo il concorrente o i concorrenti da salvare. Ma come si vota? Di seguito tutte le modalità per esprimere le proprie preferenze sui concorrenti in nomination ed influire in modo concreto sul risultato della puntata. Il televoto de L’Isola dei Famosi: come si vota Si può votare da web, sms, app Mediaset Infinity e Smart TV. Per esprimere il proprio voto occorrerà indicare il nome del concorrente che si intende salvare. Come votare via sito web: si vota sul sito https://isola.mediaset.it/vota/ cliccando sul riquadro che corrisponde al nome del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Ildedeiè costantemente attivo. Di puntata in puntata è il pubblico da casa a decidere chi deve abbandonaree fare ritorno in Italia, scegliendo il concorrente o ida salvare. Ma come si vota? Di seguito tutte le modalità per esprimere le proprie preferenze suiin nomination ed influire in modo concreto sul risultato della puntata. Ildedei: come si vota Si può votare da web, sms, app Mediaset Infinity e Smart TV. Per esprimere il proprio voto occorrerà indicare il nome del concorrente che si intende salvare. Come votare via sito web: si vota sul sito https://isola.mediaset.it/vota/ cliccando sul riquadro che corrisponde al nome del ...

