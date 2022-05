Sassuolo - Milan, assalto dei tifosi rossoneri. E il sito neroverde va in tilt (Di lunedì 16 maggio 2022) Neanche il tempo di svegliarsi e prendere lo smartphone per controllare l'uscita dei biglietti che il sito del Sassuolo era già in tilt. 'Manutenzione pianificata', c'è scritto. 'Colpa' della sfilza ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 16 maggio 2022) Neanche il tempo di svegliarsi e prendere lo smartphone per controllare l'uscita dei biglietti che ildelera già in. 'Manutenzione pianificata', c'è scritto. 'Colpa' della sfilza ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan oltre ogni limite, ma storia e Sassuolo fanno sperare l’Inter - capuanogio : Agresti sulla #gds: il #Milan continua ad andare oltre i propri limiti. però la corsa scudetto è ancora aperta. Sto… - carlolaudisa : L'Inter passa a Cagliari e non si rassegna. Doppio Lautaro e Darmian per rinviare il verdetto scudetto all'ultima g… - rmdad_ : RT @scaronismo: @SassuoloUS @SerieA Da tifoso del Sassuolo abbonato da anni al Mapei ricordo ancora la sonora umiliazione dello 0-7 in casa… - madofra : @_E_C_U_R_B Salve vorrei biglietti per Sassuolo Milan. Pago in cristovalute -