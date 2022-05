Primavera 2022: calendario, programma, tabellone e regolamento Playoff (Di lunedì 16 maggio 2022) La regular season del campionato Primavera 1 2022 sta per terminare e, per questo, è tempo di pensare alla corsa Scudetto che verrà infiammata dai Playoff. Le prime due in classifica approdano direttamente alle semifinali della final four del torneo. I club che invece hanno chiuso il campionato tra il terzo e il sesto posto si affrontano per definire le ultime due squadre protagoniste in semifinale. Qualora dovesse presentarsi una situazione di parità nel primo turno, si qualificherebbe in semifinale la squadra classificatasi meglio in graduatoria. Per quanto riguarda le date si parte dal 21 maggio, mentre la conclusione è fissata al 27 maggio con la finalissima: 21 maggio, quarti 24 maggio, semifinali 27 maggio, finale 20-26 maggio, andata e ritorno playout Attualmente ad essersi qualificata per le final four è soltanto la ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) La regular season del campionatosta per terminare e, per questo, è tempo di pensare alla corsa Scudetto che verrà infiammata dai. Le prime due in classifica approdano direttamente alle semifinali della final four del torneo. I club che invece hanno chiuso il campionato tra il terzo e il sesto posto si affrontano per definire le ultime due squadre protagoniste in semifinale. Qualora dovesse presentarsi una situazione di parità nel primo turno, si qualificherebbe in semifinale la squadra classificatasi meglio in graduatoria. Per quanto riguarda le date si parte dal 21 maggio, mentre la conclusione è fissata al 27 maggio con la finalissima: 21 maggio, quarti 24 maggio, semifinali 27 maggio, finale 20-26 maggio, andata e ritorno playout Attualmente ad essersi qualificata per le final four è soltanto la ...

