Porsche 718 Cayman - GT4 ePerformance, ecco leredità della Mission R (Di lunedì 16 maggio 2022) Due indizi fanno una prova e in caso di Porsche hanno il chiaro sapore del futuro. Con la Mission R (che abbiamo guidato), nel 2021 la Casa tedesca ha mostrato la propria visione di una auto da corsa elettrica per un potenziale monomarca affiancato all'attuale Cup; allo stesso tempo, sappiamo già che le future Boxster e Cayman si trasformeranno in sportive esclusivamente a batteria. Mescolate il tutto e otterrete la 718 Cayman GT4 ePerformance, una concept molto concreta che servirà a testare il powertrain elettrico destinato alle corse e che, probabilmente, sarà parente stretta delle future versioni stradali. Fino a 1.088 CV con la trazione integrale. della GT4 ePerformance sono stati costruiti due esemplari e i tempi sul giro sono già paragonabili a quelli delle 992 ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 16 maggio 2022) Due indizi fanno una prova e in caso dihanno il chiaro sapore del futuro. Con laR (che abbiamo guidato), nel 2021 la Casa tedesca ha mostrato la propria visione di una auto da corsa elettrica per un potenziale monomarca affiancato all'attuale Cup; allo stesso tempo, sappiamo già che le future Boxster esi trasformeranno in sportive esclusivamente a batteria. Mescolate il tutto e otterrete la 718GT4, una concept molto concreta che servirà a testare il powertrain elettrico destinato alle corse e che, probabilmente, sarà parente stretta delle future versioni stradali. Fino a 1.088 CV con la trazione integrale.GT4sono stati costruiti due esemplari e i tempi sul giro sono già paragonabili a quelli delle 992 ...

