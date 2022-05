Madonna della Pace a Giugliano, sorteggiate le bambine per volo dell’angelo: i nomi dei 5 angioletti (Di lunedì 16 maggio 2022) Giugliano. Si avvicinano i festeggiamento della Madonna della Pace a Giugliano per quest’anno. Dopo due anni di stop ritorna la festa per la tanto amata compatrona della città. Giugliano, le bambine del volo dell’angelo E visto che quest’anno, causa Covid, è stato dato in ritardo il via libera per tenere il volo dell’angelo, solo questa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 16 maggio 2022). Si avvicinano i festeggiamentoper quest’anno. Dopo due anni di stop ritorna la festa per la tanto amata compatronacittà., ledelE visto che quest’anno, causa Covid, è stato dato in ritardo il via libera per tenere il, solo questa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Didi8810870547 : RT @uxlul8: Io e Jessica seguiamo la stessa dieta solo che lei ha un fisico della Madonna io ho quello della Madonna incinta #jeru https://… - lindahogws : RT @serafinehogws: So che chiesa della madonna non dovrebbe farmi ridere come nome ma mi fa ridere - serafinehogws : So che chiesa della madonna non dovrebbe farmi ridere come nome ma mi fa ridere - ComasMarcell : Martedì 17 Maggio, MADRE DELLA PERSEVERANZA #martedì #17maggio #maggio #mese #maria #madonna #mamma - canzolinof : @Marilena0407 @curziomaltesetw @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Giggino della Madonna dell'arco sicuramente, quello che… -