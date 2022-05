Le parole d’amore di Filippo Magnini a Giorgia Palmas dopo il matrimonio rendono la favola perfetta (Di lunedì 16 maggio 2022) Questa volta Filippo Magnini ha atteso qualche ora in più di Giorgia Palmas per farle una dedica d’amore degna della loro favola d’amore. Il matrimonio in chiesa, il ricevimento, ogni piccola scelta e dettaglio ha fatto e sta facendo sognare tutti. Senza dubbio Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono gli sposi più belli del mondo dello spettacolo. Lo sposo ha atteso per la sua prima dichiarazione d’amore a sua moglie, la prima dopo il sì più desiderato. Ha atteso perché frastornato, perché così felice da aver e bisogno di tempo per vivere tutto, per capire che quella felicità è reale. Giorgia Palmas ha scritto che lui è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 16 maggio 2022) Questa voltaha atteso qualche ora in più diper farle una dedicadegna della loro. Ilin chiesa, il ricevimento, ogni piccola scelta e dettaglio ha fatto e sta facendo sognare tutti. Senza dubbiosono gli sposi più belli del mondo dello spettacolo. Lo sposo ha atteso per la sua prima dichiarazionea sua moglie, la primail sì più desiderato. Ha atteso perché frastornato, perché così felice da aver e bisogno di tempo per vivere tutto, per capire che quella felicità è reale.ha scritto che lui è ...

Advertising

hoonestlyy : RT @__voorpret: Volevo salutarti così. Con giorno in cui confermasti il 'Sembra anche una persona d'oro' E in quell' 'anche' ci sono tut… - Filomen83869405 : RT @bottinochiara_: 'Siamo più di quel che sembra, più di quel che credi, siamo parole d’amore che sentono ancora l’erba sotto i piedi, sia… - __voorpret : Volevo salutarti così. Con giorno in cui confermasti il 'Sembra anche una persona d'oro' E in quell' 'anche' ci… - elscrybaby : “siamo più di quel che sembra più di quel che credi siamo parole d’amore che sentono ancora l’erba sotto i piedi si… - ilpelucheditanc : 'Siamo più di quel che sembra più di quel che credi siamo parole d’amore che sentono ancora l’erba sotto i piedi si… -