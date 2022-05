In Ucraina si continua a combattere. Le truppe di Mosca si concentrano su Donetsk. L’acciaieria di Azovstal ancora sotto assedio (Di lunedì 16 maggio 2022) La guerra in Ucraina non si ferma. Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, l’offensiva nell’area orientale del paese prosegue, le truppe di Mosca si sarebbero concentrate sulla “direzione di Donetsk” e starebbero “preparando azioni offensive da parte delle unità concentrate nell’area di Izium”. Ucraina, Zelensky: “Ci stiamo preparando a nuovi tentativi da parte della Russia di attaccare nel Donbass” “Ci stiamo preparando – ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – a nuovi tentativi da parte della Russia di attaccare nel Donbass, per intensificare in qualche modo il suo movimento nel sud dell’Ucraina. Gli occupanti ancora non vogliono ammettere di essere in un vicolo cieco e che la loro cosiddetta ‘operazione speciale’ è già fallita”. I ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 16 maggio 2022) La guerra innon si ferma. Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, l’offensiva nell’area orientale del paese prosegue, ledisi sarebbero concentrate sulla “direzione di” e starebbero “preparando azioni offensive da parte delle unità concentrate nell’area di Izium”., Zelensky: “Ci stiamo preparando a nuovi tentativi da parte della Russia di attaccare nel Donbass” “Ci stiamo preparando – ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – a nuovi tentativi da parte della Russia di attaccare nel Donbass, per intensificare in qualche modo il suo movimento nel sud dell’. Gli occupantinon vogliono ammettere di essere in un vicolo cieco e che la loro cosiddetta ‘operazione speciale’ è già fallita”. I ...

Advertising

luigidimaio : Alla Ministeriale #G7GER ho incontrato il collega ucraino @DmytroKuleba. L’Italia supporta l’Ucraina e continua a i… - fattoquotidiano : La mappa della spesa militare nel mondo ?? In Europa la quantità di risorse spese nel settore bellico continua ad a… - ItalyMFA : #G7GER ????????Colloquio tra @luigidimaio e Ministro moldavo @nicupopescu focalizzato sul conflitto in #Ucraina. Contin… - LaNotiziaTweet : In #Ucraina si continua a combattere. Le truppe di Mosca si concentrano su Donetsk. L’acciaieria di Azovstal ancora… - fcolarieti : In Ucraina si continua a combattere. Le truppe di Mosca si concentrano su Donetsk. L’acciaieria di Azovstal ancora… -