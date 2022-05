In Svizzera è stata approvata con un referendum una misura per facilitare la donazione di organi (Di lunedì 16 maggio 2022) Domenica, in Svizzera, in un referendum il 60 per cento dei votanti ha approvato una modifica della legge esistente sulla donazione di organi, in modo da considerare potenziali donatori tutti coloro che non si siano dichiarati contrari quando erano in Leggi su ilpost (Di lunedì 16 maggio 2022) Domenica, in, in unil 60 per cento dei votanti ha approvato una modifica della legge esistente sulladi, in modo da considerare potenziali donatori tutti coloro che non si siano dichiarati contrari quando erano in

Advertising

ilpost : In Svizzera è stata approvata con un referendum una misura per facilitare la donazione di organi - RabonaBorghi64 : @gc_zuerich Buonasera, Mi piacerebbe tanto recuperare questa partita intera: 26.05.1987 Grasshoppers vs Milan 2-0… - DiabloRoma : @LuciaGianquitto Ne ho lette veramente di tutti i colori, chi è felice e chi nonostante il 3° posto non è contento… - cali_agnese : Sam un amore. LI AMO. Per me la Svizzera è stata magnifica. Continuerò ad ascoltarla! #Eurovision #ESC2022 - AlLabaky : RT @BadaraccoLugano: VITTORIA STREPITOSA E COPPA SVIZZERA CHE RITORNA A LUGANO DOPO 29 ANNI!!! Non c'è stata storia oggi a Berna. Partita… -