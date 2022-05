In guerra anche lo stupro è un’arma (Di lunedì 16 maggio 2022) Durante un conflitto la violenza sessuale è considerata un’arma “radioattiva”: non solo danneggia chi la subisce, ma colpisce anche il tessuto sociale del paese nemico. Il documentario di Nicolas Blies e Stéphane Hueber-Blies. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 16 maggio 2022) Durante un conflitto la violenza sessuale è considerata“radioattiva”: non solo danneggia chi la subisce, ma colpisceil tessuto sociale del paese nemico. Il documentario di Nicolas Blies e Stéphane Hueber-Blies. Leggi

elio_vito : La peggiore propaganda di guerra russa, piena di fake, bugie, falsità imperversa anche stasera nelle nostre televis… - AndreaMarcucci : Se una trattativa oggi è più vicina, è perché la guerra all’#Ucraina non sta andando come voleva Putin. Tutto quest… - Piu_Europa : ???????? ?? All’orrore della guerra di Putin, i cittadini europei rispondono anche così: con i colori della musica dei K… - veratto_A : RT @antonio_bordin: Se anche formalmente le trattative per un cessate il fuoco vengono svolte tra #Russia e #USA, dovrebbere essere chiaro… - Piero42395724 : RT @Leonard1306__: I giornalisti hanno reso la guerra una pagliacciata, ma d'altronde sono gli stessi che hanno raccontato le stesse buffon… -