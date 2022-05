Il Papa scherza: “Un po’ di tequila per il mio ginocchio…!” (Di lunedì 16 maggio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 16 maggio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

Affaritaliani : Il Papa scherza: 'Un po' di tequila per il mio ginocchio...!' - claudiopic64 : #eurosportciclismo anche Sotto il monte papa Giovanni XXIII non scherza in quanto a lunghezza se poi ventitreesimo lo scrivi cosi ??' - TideAman : @RobertaM_1965 Regà io stavo a scherzá eh!!! Comunque tutto il mondo è paese! Spero tutto ok per papà!! ?????? -