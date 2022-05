Il commovente saluto di Bonucci a Chiellini: “Sei stato un esempio”! (Di lunedì 16 maggio 2022) Oggi è il giorno dei saluti e dei ringraziamenti all’Allianz Stadium. L’ultima partita in casa per Paulo Dybala e Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus lascerà i bianconeri dopo 17 anni e i saluti sono già iniziati sui social. Tra i tanti, non poteva mancare quello di Leonardo Bonucci, che con un post emozionante ha salutato il suo compagno di club e Nazionale: “Oggi è il tuo giorno e da oggi comincerai a mancare a questa squadra, a questi colori, a questo spogliatoio. Sei stato un esempio, una guida, un fratello, un amico. Abbiamo condiviso più di 10 anni insieme, abbiamo gioito, abbiamo sofferto, abbiamo faticato, abbiamo fatto quadrato insieme, abbiamo lottato, abbiamo VINTO.Vinto tanto con la Juve, Vinto qualcosa di Unico con la maglia azzurra.“ Leonardo Bonucci Giorgio Chiellini ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 16 maggio 2022) Oggi è il giorno dei saluti e dei ringraziamenti all’Allianz Stadium. L’ultima partita in casa per Paulo Dybala e Giorgio. Il capitano della Juventus lascerà i bianconeri dopo 17 anni e i saluti sono già iniziati sui social. Tra i tanti, non poteva mancare quello di Leonardo, che con un post emozionante ha salutato il suo compagno di club e Nazionale: “Oggi è il tuo giorno e da oggi comincerai a mancare a questa squadra, a questi colori, a questo spogliatoio. Seiun esempio, una guida, un fratello, un amico. Abbiamo condiviso più di 10 anni insieme, abbiamo gioito, abbiamo sofferto, abbiamo faticato, abbiamo fatto quadrato insieme, abbiamo lottato, abbiamo VINTO.Vinto tanto con la Juve, Vinto qualcosa di Unico con la maglia azzurra.“ LeonardoGiorgio...

Advertising

DiMarzio : #SerieA: il commovente saluto di #Chiellini alla @juventusfc - Dayline1993 : RT @jerryscottismo: Il commovente saluto di Dybala - twMec : RT @Trenchap: Ma chi si è stracciato le vesti per il commovente concorso di popolo non prova nessun imbarazzo per il saluto nazista in euro… - Romanito_21 : RT @DiMarzio: #SerieA: il commovente saluto di #Chiellini alla @juventusfc - CrapanzanoRobin : RT @DiMarzio: #SerieA: il commovente saluto di #Chiellini alla @juventusfc -