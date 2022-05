Guida e Alcool: cosa evitare e gli errori da non commettere (Di lunedì 16 maggio 2022) Assumere bevande alcoliche prima di mettersi alla Guida riduce la capacità di concentrazione, rallenta i riflessi e compromette le funzioni psicofisiche del conducente. Quanto si può bere prima di Guidare? La Guida in stato di ebbrezza è estremamente pericolosa e, proprio per questo, punita dagli articoli 186 e 186bis del Codice della Strada, che prevede sanzioni per chi viene trovato alla Guida con un tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5g/L. Maggiori restrizioni sono previste per i neopatentati (in possesso della patente di Guida da meno di 3 anni), nei quali il tasso non deve superare lo 0. Il tasso alcolemico è misurato con la cosiddetta “prova del palloncino”, durante la quale viene chiesto al soggetto di respirare in un palloncino. All’interno di questo è presente una sostanza che cambia ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 16 maggio 2022) Assumere bevande alcoliche prima di mettersi allariduce la capacità di concentrazione, rallenta i riflessi e compromette le funzioni psicofisiche del conducente. Quanto si può bere prima dire? Lain stato di ebbrezza è estremamente pericolosa e, proprio per questo, punita dagli articoli 186 e 186bis del Codice della Strada, che prevede sanzioni per chi viene trovato allacon un tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5g/L. Maggiori restrizioni sono previste per i neopatentati (in possesso della patente dida meno di 3 anni), nei quali il tasso non deve superare lo 0. Il tasso alcolemico è misurato con la cosiddetta “prova del palloncino”, durante la quale viene chiesto al soggetto di respirare in un palloncino. All’interno di questo è presente una sostanza che cambia ...

