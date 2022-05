Guerra in Ucraina, l’arcivescovo di Kiev: “A Mariupol 170mila persone soffrono la fame. La città è completamente assediata” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Secondo i dati che abbiamo ricevuto ieri, più di 170mila persone soffrono la fame nella città eroica di Mariupol. I nostri difensori la proteggono da giorni”. È quanto ha detto l’arcivescovo maggiore di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, nel suo videomessaggio registrato e diffuso ieri nell’81/o giorno dall’inizio della Guerra in Ucraina. Guerra in Ucraina, Shevchuk: “La città di Mariupol è completamente assediata” “La città – ha aggiunto monsignor Shevchuk – è completamente assediata e tutte le persone di buona volontà rivolgono un forte appello a tutto il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 16 maggio 2022) “Secondo i dati che abbiamo ricevuto ieri, più dilanellaeroica di. I nostri difensori la proteggono da giorni”. È quanto ha dettomaggiore di, Sviatoslav Shevchuk, nel suo videomessaggio registrato e diffuso ieri nell’81/o giorno dall’inizio dellainin, Shevchuk: “Ladi” “La– ha aggiunto monsignor Shevchuk – èe tutte ledi buona volontà rivolgono un forte appello a tutto il ...

