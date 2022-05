Giletti spara a zero sulla Rai. Ha ragione o è la volpe che non riesce più ad arrivare all’uva? (Di lunedì 16 maggio 2022) Massimo Giletti: «Censure e purghe. Sono i politici i putiniani della tv» Libero, pagina 18, di Pietro Senaldi. «Se dirigi un telegiornale, selezioni gli ospiti in base alle notizie, ma un talkshow è costruito sulle idee e sulla loro contrapposizione. Se l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, afferma che i talk show non fanno approfondimento giornalistico, io inizio a sospettare che qualcuno voglia istituire un ministero della Verità, che scelga conduttori programmati per seguire una linea imposta dalla politica». Difendi Bianca Berlinguer?«La difenderò sempre, a prescindere dalle sue idee. È una donna libera e intelligente, ha la responsabilità di un programma e quindi ha il diritto di godere di ampia autonomia. Invece sta subendo una censura di Stato perché ospita Orsini o la Di Cesare. Ma sono due professori universitari. Certe ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 16 maggio 2022) Massimo: «Censure e purghe. Sono i politici i putiniani della tv» Libero, pagina 18, di Pietro Senaldi. «Se dirigi un telegiornale, selezioni gli ospiti in base alle notizie, ma un talkshow è costruito sulle idee eloro contrapposizione. Se l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, afferma che i talk show non fanno approfondimento giornalistico, io inizio a sospettare che qualcuno voglia istituire un ministero della Verità, che scelga conduttori programmati per seguire una linea imposta dalla politica». Difendi Bianca Berlinguer?«La difenderò sempre, a prescindere dalle sue idee. È una donna libera e intelligente, ha la responsabilità di un programma e quindi ha il diritto di godere di ampia autonomia. Invece sta subendo una censura di Stato perché ospita Orsini o la Di Cesare. Ma sono due professori universitari. Certe ...

