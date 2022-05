Germania, elezioni in Nord-Reno Vestfalia: Cdu prima, la Spd di Scholz cede consensi ma non crolla. I grandi vincitori sono i Verdi (Di lunedì 16 maggio 2022) La coalizione Cdu-Fdp esce bocciata dalle elezioni di domenica in Nord-Reno Vestfalia. Il verdetto delle urne obbliga a una formula nuova per il governo di Düsseldorf: una coalizione tra Cdu e Verdi (come già in Assia o in Baden-Württemberg) o una nuova edizione in chiave locale del semaforo Spd, Verdi e Fdp. Nel nuovo Landtag su 195 seggi in lizza 76 vanno alla Cdu, 56 alla Spd, 39 ai Verdi, 12 ciascuno a Afd e Fdp. Aumentano a dismisura gli indifferenti, insoddisfatti e indecisi: dei 13 milioni di elettori del Land più grande della Germania, solo il 55,5% è andato alle urne. Cinque anni fa erano stati il 65,2%. La Cdu del governatore Hendrik Wüst guadagna 2,8 punti percentuali attestandosi al 35,7%, ma i partner liberali guidati dal ministro per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) La coalizione Cdu-Fdp esce bocciata dalledi domenica in. Il verdetto delle urne obbliga a una formula nuova per il governo di Düsseldorf: una coalizione tra Cdu e(come già in Assia o in Baden-Württemberg) o una nuova edizione in chiave locale del semaforo Spd,e Fdp. Nel nuovo Landtag su 195 seggi in lizza 76 vanno alla Cdu, 56 alla Spd, 39 ai, 12 ciascuno a Afd e Fdp. Aumentano a dismisura gli indifferenti, insoddisfatti e indecisi: dei 13 milioni di elettori del Land più grande della, solo il 55,5% è andato alle urne. Cinque anni fa erano stati il 65,2%. La Cdu del governatore Hendrik Wüst guadagna 2,8 punti percentuali attestandosi al 35,7%, ma i partner liberali guidati dal ministro per la ...

