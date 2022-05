Gas, arrivano i “non chiarimenti” della Commissione Ue sul pagamento in rubli. Prezzi in discesa. Eni “valuta le opzioni” (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono arrivati gli attesi chiarimenti della Commissione Ue sul pagamento del gas russo da parte delle aziende europee. Non chiariscono quasi nulla ma il senso sembra essere fate come volete. E infatti il prezzo del gas scende. Mosca ha chiesto ai suoi clienti europei di aprire un doppio conto presso Gazprombank, banca russa per ora non soggetta a blocchi e/o sanzioni. Sul primo contro si versano dollari o euro per comprare il gas. A questo punto Gazprombank li cambia in rubli presso la banca centrale russa per depositarli poi sul secondo conto. Solo a questo punto il pagamento viene ritenuto andato a buon fine. Il senso di questo schema è quello di far si che la valuta estera entri direttamente nelle tasche russe e che non venga depositata su conti che potrebbero venire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Sono arrivati gli attesiUe suldel gas russo da parte delle aziende europee. Non chiariscono quasi nulla ma il senso sembra essere fate come volete. E infatti il prezzo del gas scende. Mosca ha chiesto ai suoi clienti europei di aprire un doppio conto presso Gazprombank, banca russa per ora non soggetta a blocchi e/o sanzioni. Sul primo contro si versano dollari o euro per comprare il gas. A questo punto Gazprombank li cambia inpresso la banca centrale russa per depositarli poi sul secondo conto. Solo a questo punto ilviene ritenuto andato a buon fine. Il senso di questo schema è quello di far si che laestera entri direttamente nelle tasche russe e che non venga depositata su conti che potrebbero venire ...

