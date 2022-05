Fiorentina, con la Samp per la matematica: se vince, è in Europa (Di lunedì 16 maggio 2022) La Fiorentina di vincenzo Italiano gioca con la matematica per tornare in Europa a distanza di cinque anni dall’ultima volta. La squadra viola contro la Sampdoria può raggiungere una posizione matematica valida per l’Europa (almeno la Conference), da difendere nell’ultima giornata. Con i tre punti al Ferraris, la Fiorentina salirebbe a 62 punti in classifica agganciando la Lazio. La Fiorentina ha gli scontri diretti a favore con l’Atalanta (ora ferma a 59) e anche in caso di arrivo a tre con Lazio e Atalanta, i viola sarebbero davanti ai bergamaschi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Ladinzo Italiano gioca con laper tornare ina distanza di cinque anni dall’ultima volta. La squadra viola contro ladoria può raggiungere una posizionevalida per l’(almeno la Conference), da difendere nell’ultima giornata. Con i tre punti al Ferraris, lasalirebbe a 62 punti in classifica agganciando la Lazio. Laha gli scontri diretti a favore con l’Atalanta (ora ferma a 59) e anche in caso di arrivo a tre con Lazio e Atalanta, i viola sarebbero davanti ai bergamaschi. SportFace.

